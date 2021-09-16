Первый технологичный порт для охлажденной продукции открылся в Приморье

Владивосток, 16 сентября. Новый терминал для охлажденной продукции открылся в Сухом порту в городе Артем Приморского края 16 сентября.

Строительством терминала занималась группа компаний «Аква-Ресурсы». Он способен хранить до 15 тыс. кубометров холодной продукции. Сейчас численность персонала составляет 59 человек. После реализации второго проекта, штат будет насчитывать 120 сотрудников.

При этом центр построен с учетом минимизации участия человека в работе. Порт оснащен современными технологиями — автоматизированная шатловая система перемещения грузов на паллетах. Она является единственной в Приморском крае.

Губернатор региона Олег Кожемяко выразил благодарность всем участвовавшим в строительстве терминала. Он отметил большое значение инфраструктуры для Приморья и Дальнего Востока.

Недавно, новая развязка на дороге Владивосток — Находка — порт Восточный открылась в Приморском крае. Первые машины уже проехали по участку.