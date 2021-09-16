Финансист Лукашук оценил вероятность глобального экономического кризиса

, 16 сентября. Немедленной угрозы кризиса в глобальной экономике нет, считает глава рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук.

По словам эксперта, накопление долга государствами и компаниями происходит в условиях мягкой кредитно-денежной политики финансовых регуляторов и присутствия на рынке большого объема ликвидности.

«Немедленной угрозы или такого риска в краткосрочной перспективе я не вижу», — сообщил РИА Новости Лукашук

Финансист считает, что в случае ужесточения регуляторами монетарной политики на горизонте трех-пяти лет возможно дополнительное давление на кредитоспособность компаний. Лукашук уточнил, что даже в этом случае он не видит сценария глобального экономического кризиса.

Ранее опрос «Работа.ру» показал, что полностью восстановить бизнес после вызванного пандемией кризиса смогли 44% российских компаний. По сравнению с сентябрем 2020 года показатель увеличился на 28%. Частично восстановить бизнес удалось 27% работодателей против 36% годом ранее.