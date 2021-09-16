Овнам необходимо обучиться финансовой грамотности на пути к богатству

Москва, 16 сентября. Многие хотят богатства, однако не знают, как его достичь. Астрологи призвали составить свою стратегию на основе знака зодиака.

Овнам, по их мнению, необходимо больше внимания уделить экономии. Из-за транжирства сколотить состояние им бывает тяжко. Тельцы же отличаются трудолюбием, однако забывают о необходимости совершенствовать свои навыки, что перекрывает путь к заветному богатству.

Близнецы любят «распыляться» на много дел и не преуспевать ни в одном, а Ракам стоит поработать над бизнес-стратегиями. Эти знаки имеют отличную фантазию, но не знают, как монетизировать свой потенциал.

Львам нужно начать думать не только о себе. Вселенная перекрывает им путь к богатству из-за их эгоизма. Этим грешат и Девы. В погоне за достатком представителям этого знака не стоит терять человечность.

Весам стоит разбудить свою креативность. Свежие идеи обеспечат им безбедную жизнь. Скорпионам же нужно избавиться от наивности. Доверчивость к людям и лишние траты стоят на их пути к богатству.

Стрельцам мешает зависть. Следует больше времени уделить своему саморазвитию, а не обсуждению чужого. Козероги боятся денег. Им нужно учиться и тратить, и зарабатывать.

Водолеям нужно положиться найти партнера по бизнесу. В одиночку у этих знаков вряд ли что-то получится. Рыбам стоит перестать жадничать. Только за щедрость они будут вознаграждены, передает Пятый канал.

Среди знаков зодиака некоторые выделяются особенной неустойчивостью в сохранении семьи. Астрологи назвали четырех представителей, которым не светит крепкий брак.