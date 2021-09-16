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Экс-депутат Рады Журавко: Зеленский и парламент — террористы
Политика
Экс-депутат Рады Журавко: Зеленский и парламент — террористы
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 сентября. Современное украинское правительство является террористами и убийцами. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

В интервью для YouTube-канала «Украина.ру» он заявил, что юго-восточные регионы хотели бы оказаться в составе России. Это связано с тем, что украинцы страдают от действий собственных властей.

«Сегодня затерроризирован народ. В лице государства — Порошенко, сегодня Зеленского, парламента, который существует. Это же террористы, отпетые мошенники, негодяи, убийцы. Поэтому люди сегодня пытаются как-то выжить», — рассказал эксперт.

Он добавил, что сегодня невозможно устроить массовый переезд украинцев в Россию, как это было при Советском Союзе. Для этого нужно создать необходимые условия: жилье, рабочие места. Многие созидатели сами выехали из Украины, а из-за действий правительства ситуация в регионах только усугубляется. Тяжелая промышленность опустела, фабрики и заводы стоят. С сельским хозяйством дела обстоят еще хуже.

Ранее Журавко заявил, что Украина при нынешнем управлении не сможет обеспечить себя голубым топливом. Экс-парламентарий предсказал бунты в стране зимой из-за проблем с газом.

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