Москва, 16 сентября. Присоединение к России больше всего ждут Одесса, Херсон и прочие юго-восточные регионы Украины. Об этом заявил народный депутат Верховной рады 5-6 созывов Алексей Журавко.

В интервью для издания «Украина.ру» он отметил, что Киев боится вторжения России с 2014 года. Власти постоянно об этом говорят, но это никак не наступит.

«России сегодня конфликт не нужен. Если разобраться, кто и кого больше ждет, Одесса, Николаев, Херсон — эти регионы ждут. Действительно, это реально. Потому что кровные узы настолько сплетены, что этот бред сумасшедших, который на протяжении восьми лет происходит, они уже так людям надоели. Во-первых, люди от этого страдают. Во-вторых, это родственники живут и в России, и в Крыму. Конечно, в данный момент юго-восток ближе к братьям, и в отношениях, и связях, и в политической жизни, и в просто хозяйственной жизни, и, будем говорить, в объективности наших двух народов, назовем так, народов победителей», — отметил эксперт.

Ранее Алексей Журавко в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, обсудил возможный переход Украины на латиницу.