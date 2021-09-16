Уралвагонзавод разработает новую скорострельную САУ на платформе «Армата»

Москва, 16 сентября. Концерн «Уралвагонзавод» работает над созданием скорострельной самоходной артиллерийской установки на базе унифицированной платформы «Армата».

Предполагается, что машина калибра 152 миллиметров будет отличаться повышенной скорострельностью. Специалисты рассматривают вариант реализации в новой САУ двуствольной башни, информирует РИА Новости по информации источника в оборонно-промышленном комплексе. Башня обеспечила бы САУ беспрецедентную для тяжелых артустановок скорострельность в 30 выстрелов в минуту, отметил собеседник агентства.

Работа ведется с учетом условной борьбы с равным противником. Таким образом, перед специалистами стоит несколько задач: установка должна требовать сокращенное время огневого налета при одновременном увеличении его плотности, совершать быстрые маневры для смены огневой позиции сразу после стрельбы и другие технические преимущества.

Недавно «Армата» также получила радар с дополнительной активной фазирующей решеткой. Теперь техника имеет максимальную обороноспособность и оснащена максимально возможным числом видов защиты.