Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 07:36
07:21
Общество
Устранены неполадки в работе светофоров в Южно-Сахалинске
07:11
Общество
Первый технологичный порт для охлажденной продукции открылся в Приморье
07:10
Политика
Синоптики прогнозируют дожди в Приморье в ближайшие дни
07:10
Экономика
Финансист Лукашук оценил вероятность глобального экономического кризиса
07:09
Общество
Овнам необходимо обучиться финансовой грамотности на пути к богатству
06:53
Политика
Экс-депутат Рады Журавко: Зеленский и парламент — террористы
06:51
Политика
Экс-депутат Рады Журавко объяснил, где на Украине больше всего ждут прихода России
06:46
Армия
Уралвагонзавод разработает новую скорострельную САУ на платформе «Армата»
06:40
Политика
Украинский политолог Бортник заявил о шантаже России «Железным куполом» США
06:39
Общество
Диетолог Русакова рассказала о правильном питании для снижения холестерина
Все новости

Украинский политолог Бортник заявил о шантаже России «Железным куполом» США

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 06:40
Политика
Украинский политолог Бортник заявил о шантаже России «Железным куполом» США
wikipedia.org  /  The Israel Defense Forces / CC BY-SA 3.0

Киев, 16 сентября. Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник рассказал о причине возможной передачи Украине систем противоракетной обороны США «Железный купол».

По данным Politico, в законопроект об обороне США на следующий год включена поправка о продаже или передаче Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе батареи «Железный купол». Пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович отметил, что «Железный купол» поможет Киеву повысить боеспособность армии и ее возможности по защите объектов критической инфраструктуры.

Бортник считает, что США используют тему передачи «Железного купола» Украине в качестве инструмента политического шантажа России. По его словам, эта тема не решит проблем украинской противовоздушной обороны, но послужит сигналом того, что США сохраняют влияние и продолжают поддержку Украины, подчеркнул политолог.

«Эта тема используется как инструмент давления США на Россию», — сообщил РИА Новости Бортник.

Руководство Украины использует возможность получения систем «Железный купол» в качестве элемента самопиара, отмечает специалист. По его мнению, таким образом Киев показывает, что достиг договоренности с Вашингтоном.

Ранее ВС США отказались от закупок израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» после выявленных в ходе испытаний проблем. Две первые батареи ПРО сравнил с системой «Несокрушимый шит» американской компании Dynetics.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Украинский политолог Бортник заявил о шантаже России «Железным куполом» США
украина сша бортник железный купол
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru