Украинский политолог Бортник заявил о шантаже России «Железным куполом» США

Киев, 16 сентября. Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник рассказал о причине возможной передачи Украине систем противоракетной обороны США «Железный купол».

По данным Politico, в законопроект об обороне США на следующий год включена поправка о продаже или передаче Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе батареи «Железный купол». Пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович отметил, что «Железный купол» поможет Киеву повысить боеспособность армии и ее возможности по защите объектов критической инфраструктуры.

Бортник считает, что США используют тему передачи «Железного купола» Украине в качестве инструмента политического шантажа России. По его словам, эта тема не решит проблем украинской противовоздушной обороны, но послужит сигналом того, что США сохраняют влияние и продолжают поддержку Украины, подчеркнул политолог.

«Эта тема используется как инструмент давления США на Россию», — сообщил РИА Новости Бортник.

Руководство Украины использует возможность получения систем «Железный купол» в качестве элемента самопиара, отмечает специалист. По его мнению, таким образом Киев показывает, что достиг договоренности с Вашингтоном.

Ранее ВС США отказались от закупок израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» после выявленных в ходе испытаний проблем. Две первые батареи ПРО сравнил с системой «Несокрушимый шит» американской компании Dynetics.