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Политолог Ищенко: современные украинские нацисты не признаются себе в собственных взглядах
Политика
Политолог Ищенко: современные украинские нацисты не признаются себе в собственных взглядах
ПолитРоссия

Москва, 16 сентября. Нынешние украинские нацисты не готовы признать свои взгляды, в отличие от тех, что устроили Вторую мировую войну. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

После 1945 года нацизм и фашизм являются преступными идеологиями, а потому сегодня Украина, несмотря на свои действия, не относит себя к ней. Правительство публично врет и само верит в свою же ложь.

«Если бы мы сейчас жили бы в 20-е или 30-е XX века, то жители бы Украины спокойно говорили бы, что, да, у них фашизм или нацизм, потому что тогда это не считалось компрометирующим обстоятельством», — отметил Ищенко.

Он добавил, что проблема возникла после 1945 года, поскольку германский нацизм развязал агрессивную войну. Вел он ее неконвенциональными методами, убивая мирное население. Поэтому в умах для всего мира закреплено, что нацистская и фашистская идеология преступна.

«Надо быть очень оригинальным человеком, чтобы соглашаться с тем, чтоб ты неонацист. Многие даже свастикой сверху до низу себя описывают, но говорят: «Нет, мы никакого отношения к нацизму не имеем, просто у нас вера такая, мы неоязычники». В принципе, современные нацисты являются течением маргинальным. Когда они захватывают власть в целом государстве, они не могут сами себе признаться в том, что они нацисты», — резюмировал политолог.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве Василий Таран заявил, что экономика Украины продолжает деградировать, а население катастрофически беднеть, госчиновники и провластные эксперты пытаются убедить граждан, что так хорошо, как сейчас, они никогда не жили.

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украина нацизм ищенко
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