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Скорпион, Лев и Овен названы самыми агрессивными знаками зодиака
Общество
Скорпион, Лев и Овен названы самыми агрессивными знаками зодиака
komi.sledcom.ru

Москва, 16 сентября. Сдерживать агрессию получается не у всех людей. Астрологи назвали знаки зодиака, которые не могут сохранять спокойствие в неприятных ситуациях.

Овны — очень импульсивные личности. Представителей этого знака зодиака редко волнуют чувства окружающих. Доказать свою правоту — их главное предназначение. Овны спокойно могут высказать все, что думают и не копить негатив.

Львы бывают жестоки по отношению к близким людям. У них не получается сохранить спокойствие в какой-либо ситуации. Представители этого знака бывают крайне придирчивы к родственникам и друзьям.

Скорпионы любят манипулировать окружающими. Они умеют добиваться желаемого с помощью своего поведения. Рожденные под этим знаком зодиака давят на жалость и показывают характер, когда им нужно.

Недавно, астролог Мехди Эбрагими Вафа перечислил самые эгоистичные знаки зодиака. Среди них оказались Козерог, Водолей и Рак.

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