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Брак с Овнами оказался самым шатким среди знаков зодиака
Общество
Брак с Овнами оказался самым шатким среди знаков зодиака
pexels.com  /  Karolina Grabowska

Москва, 16 сентября. Среди знаков зодиака некоторые отличаются особой неустойчивостью в поддержании долгого брака. Астрологи назвали четырех представителей, с которыми не удастся создать крепкую семью.

Самыми непреклонными являются Овны, поскольку они всегда ставят себя на первое место. Представители этого знака зодиака считают свое мнение единственно верным и не идут ни на какие компромиссы. Они также не прощают ошибок и нередко раздувают ссоры на пустом месте, передает Пятый канал.

Для Стрельцов заключить брак — такое же простое решение, как и расторгнуть его. Боязнь ответственности делает для них долгосрочный союз настоящим заключением. Сколько бы Стрельцы ни пробовали создать семью, они всегда предпочтут ей свободную жизнь.

Водолеи часто погружены в себя, что может создать впечатление незаинтересованности в партнере. Однако даже принятие второй половинкой такой странности Водолея не гарантирует крепких отношений, поскольку без предоставления самому себе он откажется от них.

Также считают себя обделенными вниманием партнеры Козерога. Представители этого знака зачастую холодны и не показывают эмоций, из-за чего кажутся нелюбящими. Козероги расчетливы и способны обеспечить семью, но не каждый с ними сживется.

Ранее астрологи назвали пять знаков зодиака, представители которых являются наиболее мужественными. Самыми сильными среди них оказались Тельцы.

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