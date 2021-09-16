Камчатский ловец кречетов получил три года условно за попытку их продажи

Петропавловск-Камчатский, 16 сентября. Житель Камчатки получил условный срок за незаконную добычу кречетов, которые обитают на полуострове. Второй нарушитель еще ждет судебное решение.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр краевой прокуратуры. Суд установил, что нарушитель в период с октября по декабрь 2020 года поймал в Усть-Большерецком районе с использованием приманки двух особей краснокожих кречетов, которые занесены в Красную книгу России. Подсудимый действовал в составе группы лиц. Злоумышленники хранили птиц в подвале и собирались продать.

Суд назначил нарушителю наказание в виде лишения свободы на три года со штрафом 100 тысяч рублей условно и с испытательным сроком в три года. Петропавловск-Камчатский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении второго преступника.

Правоохранители ранее изъяли 174 кг черной икры у браконьеров в Якутии. Полиция также изъяла 860 кг осетровых рыб. Ущерб государству составил 117 млн рублей.