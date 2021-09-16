МЧС отстранило от работы начальника пожарной части за драку с подчиненным

Москва, 16 сентября. Руководство МЧС решило отстранить от работы начальника пожарной части Москвы Александра Камаева. Причиной этого является избиение и нецензурные выражения в сторону подчиненного.

В Сети появилась запись происшествия. На видео слышно, как начальник кричит матом на подчиненного. Камаев также назвал его щенком, угрожал расправой и нанес удар. Он заметил запись инцидента, после чего агрессивно потребовал убрать камеру.

Предполагается, что Камаев потерял контроль над собой, так как подчиненный не успел залить бензин в рабочую машину. На записи начальник потребовал написать объяснительную записку по этому поводу.

Бывший сотрудник полиции ранее избил и ограбил пьяного попутчика в Новосибирске. В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что правоохранитель был уволен 30 июля текущего года из-за поступка, который порочит честь сотрудника органов внутренних дел.