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Autonews: инспекторы ГИБДД перешли к жестким мерам за шторки и каркасные сетки
Общество
Autonews: инспекторы ГИБДД перешли к жестким мерам за шторки и каркасные сетки
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 16 сентября. Инспекторы ГИБДД начали не только штрафовать за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах, но и заставлять снимать их прямо на месте.

В другом случае водителю дают предписание снять шторки в указанный срок, передает портал Autonews. Такие жесткие меры объясняются тем, что каркасные шторки подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля.

Раньше россияне отделывались только предупреждением или штрафом размером в 500 рублей. Сейчас инспекторы напоминают, что согласно техническому регламенту Таможенного союза и ПДД, никакие посторонние предметы не могут ограничивать обзор водителя. Поэтому сетки, шторки, равно как и тонировочная пленка на передних боковых стеклах, строго запрещены во время езды.

Компания Rivian ранее выпустила первый серийный вариант электрического пикапа R1T. Цена транспортного средства пока не указывается.

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ГИБДД штраф инспектор
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