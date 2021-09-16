Autonews: инспекторы ГИБДД перешли к жестким мерам за шторки и каркасные сетки

Москва, 16 сентября. Инспекторы ГИБДД начали не только штрафовать за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах, но и заставлять снимать их прямо на месте.

В другом случае водителю дают предписание снять шторки в указанный срок, передает портал Autonews. Такие жесткие меры объясняются тем, что каркасные шторки подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля.

Раньше россияне отделывались только предупреждением или штрафом размером в 500 рублей. Сейчас инспекторы напоминают, что согласно техническому регламенту Таможенного союза и ПДД, никакие посторонние предметы не могут ограничивать обзор водителя. Поэтому сетки, шторки, равно как и тонировочная пленка на передних боковых стеклах, строго запрещены во время езды.

Компания Rivian ранее выпустила первый серийный вариант электрического пикапа R1T. Цена транспортного средства пока не указывается.