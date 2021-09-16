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Экономист Гиринский назвал людей, которые никогда не разбогатеют
Общество
Экономист Гиринский назвал людей, которые никогда не разбогатеют
wikipedia.org  /  Senior Airman Steven Ortiz / Public Domain

Москва, 16 сентября. Деньги «не идут» к тем, кто не хочет зарабатывать, рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Также вряд ли дождутся сказочного богатства люди, которые не умеют распоряжаться деньгами, отметил специалист в беседе с «Прайм». Финансы любят тех, кто хочет их иметь и умеет ими пользоваться.

«К тем, кто не умеет пользоваться деньгами и не стремится заработать на них больше, деньги в конечном итоге «идти» перестают», — пояснил эксперт.

С экономистом солидарна финансовый советник Анна Харченко, которая уверена, что деньги не идут к людям, которые не хотят, чтобы они к ним шли. Современный мир, особенно — мегаполис, предлагают массу возможностей для обогащения, которыми можно с умом воспользоваться.

Недавно следователи на Кубани задержали члена адвокатской палаты Краснодарского края, который скрывался с 2016 года. Мужчина украл банкомат с помощью двух подельников.

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финансы деньги богатство
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