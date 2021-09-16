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Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос девушку с протезом
Технологии
Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос девушку с протезом
goodfreephotos.com  /  Stuart Rankin

Вашингтон, 16 сентября. Четверо космических туристов отправились на орбиту с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США), сообщила в ночь на четверг компания SpaceX.

Компания миллиардера Илона Маска отправила на орбиту инклюзивный экипаж из четырех человек, которые ранее не задумывались о космических путешествиях из-за проблем со здоровьем. Команду коммерческих туристов возглавил 38-летний миллиардер, опытный пилот Джаред Исаакман, сообщает в Twitter SpaceX.

На борту также находятся ветеран ВВС США Крис Семброски, предпринимательница и исследовательница Сиан Проктор и ставшая инвалидом из-за рака костей 29-летяя медик Хейли Арсено.

Экипаж отправился в трехдневную миссию Inspiration4. Целью полета объявлен сбор денег для детской онкологической больницы, пациенткой которой была Арсено. Девушка имеет протез.

Ранее специалисты компании SpaceX завершили сборку космического корабля Starship для полетов на Луну. Машина была собрана на частном космодроме в Техасе.

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космос маск spacex
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