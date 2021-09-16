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WSJ: Instagram способен навредить психике девочек-подростков
Общество
WSJ: Instagram способен навредить психике девочек-подростков
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Нью-Йорк, 16 сентября. Социальная сеть Instagram может негативно влиять на молодых пользователей, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на закрытые исследования Facebook.

Газета отмечает, что наибольшему негативному влиянию оказались подвержены девушки. Использование соцсети подталкивало их к депрессивным мыслям.

Facebook ведет изучение проблемы последние года три. В опросах за этот период участвовали десятки тысяч пользователей.

Статистика показывает тревожную тенденцию. Так, 13% британских и 6% американских пользователей связали с влиянием Instagram желание покончить с собой.

Согласно исследованию, Instagram усугубляет проблемы с принятием своего тела у каждой третьей девочки-подростка. Еще 32% опрошенных девочек заявили, что Instagram заставлял их чувствовать себя еще хуже. При этом только 14% опрошенных мальчиков отметили, что соцсеть ухудшает их самооценку.

Ранее суд в Москве оштрафовал Facebook еще на 21 млн рублей. Причиной такого решения стал отказ компании удалить запрещенный в России контент.

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