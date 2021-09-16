Национальный родительский комитет призвал ввести запрет на гаджеты в школе

Москва, 16 сентября. Национальный родительский комитет ратует за необходимость введения запрета на использование любых гаджетов во время учебного процесса, сообщил директор НРК Юрий Оболонский.

Он отметил категорическую позицию как экспертов, так и родителей. Все единогласно считают, что гаджеты на уроках приносят лишь вред.

«Исключением является компьютер, когда идет какое-то коллективное обсуждение с преподавателями в сети», — добавил Облонский.

По его мнению, использование смартфонов допускается лишь во время возвращения ребенка домой. В этом случае телефон обеспечит безопасность. Национальный родительский комитет предложил организацию специальных ячеек для хранения гаджетов во время уроков, передает Infox.

Использование смартфонов также оказывает значительное влияние на зрение детей. Врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова объяснила, как снизить нагрузку на глаза от гаджетов.