Москва, 16 сентября. Если США и Европа перестанут идеологически и финансово воздействовать на Украину, то налет «свидомости» может и не слететь. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт отметил, что Запад хоть и влияет на Киев, но при этом сами люди не получают никаких денег за свои националистические взгляды. У многих это проявляется с рождения, отчасти из-за активной государственной пропаганды.

«Многие от рождения считали себя лучшими. Причем чем ниже образовательный уровень и общий культурный уровень человека, тем с большим почтением он к себе относился. Это не является украинским ноу-хау. Это вы найдете и в России, и в Соединенных Штатах, и в Великобритании», — отметил Ищенко.

Ему не кажется, что если перекрыть внешнее воздействие Запада, то сразу слетит налет «свидомости». Кто-то может мимикрировать, ненавидя Россию, но при этом даже вывешивать триколор. Кто-то просто стиснет зубы и будет молча страдать, а третьи лица вообще уедут на Запад, чтобы не жить среди русскоязычного населения.

Ранее украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что русский язык является величайшим мировым достижением.