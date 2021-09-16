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Чай и рис подешевели в России
Общество
Чай и рис подешевели в России
pixabay.com

Москва, 16 сентября. Рис, вермишель, вареная колбаса и чай, а также морковь и капуста упали в цене за неделю с 7 по 13 сентября.

Плодовоовощная продукция подешевела в среднем на 0,7%, информирует Росстат. Морковь стала дешевле на 2,67%, яблоки – на 2,2%, репчатый лук – на 0,99%, а свежая белокочанная капуста – на 0,84%. Что-то, напротив, дорожает: огурцы стали дороже на 5,2%, помидоры – на 3,9%, картофель – на 0,6%.

При этом вареная колбаса стала дешевле на 0,06% (с начала года подорожала на 5,99%), черный байховый чай снизился в цене на 0,1% (с начала года — подорожал на 3,06%).

Недавно стало известно, что цены на продукцию лесопереработки стабилизировались. Об этом рассказал Минпромторг России, в ведомстве пояснили, что рост цен был вызван сезонными процессами, а также увеличением потребления продукции в восстанавливающемся строительном секторе основных экспортных рынков России.

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цены морковь капуста
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