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Apple после представления новых устройств убрала с продаж ряд моделей iPhone
Технологии
Apple после представления новых устройств убрала с продаж ряд моделей iPhone
pixabay.com

Купертино, 16 сентября. Apple спустя сутки после презентации новых девайсов сняла с продаж смартфоны iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone XR. Соответствующую информацию подтверждает сайт компании.

Официальный интернет-магазин предлагает к покупке восемь моделей iPhone: iPhone 12 и 12 mini, iPhone 11, iPhone SE второго поколения. Также на ресурсе содержится анонс новейших iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max.

Эти смартфоны будут доступны для покупки с 24 сентября. Предварительные заказы откроются 22 сентября. Стоимость iPhone 13 mini на российском рынке начинается от 69 990 рублей. За iPhone 13 придется оставить от 79 990 рублей, 13 Pro можно приобрести от 99 990 рублей, 13 Pro Max — от 109 990 рублей.

Презентация Apple состоялась 14 сентября. Компания на новых смартфонах не остановилась и представила два планшета iPad и смарт-часы Apple Watch Series 7.

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