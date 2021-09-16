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GlobalCheck: ряд российских операторов заблокировал сервис Google Docs
Технологии
GlobalCheck: ряд российских операторов заблокировал сервис Google Docs
pixabay.com

Москва, 16 сентября. Несколько российских операторов приступили к блокировке сервиса Google Docs, сообщает проект по мониторингу системы интернет-блокировок в странах СНГ GlobalCheck.

Блокировки ввели МТС, а также в некоторых регионах «Мегафон» и «Ростелеком», сообщает проект в Twitter. По данным «Ленты.ру», некоторые пользователи опровергли сообщения о блокировках.

Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев высказался о приглашении Google на заседание Совфеда. По его словам, такая инициатива не может не приветствоваться. Если Google продолжит уклоняться от претензий, выплачивая штрафы, Госдуме придется действительно серьезным образом переработать законодательство для привлечения к ответственности конкретных лиц, подчеркнул парламентарий.

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