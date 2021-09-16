Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 03:02
02:38
Технологии
Apple после представления новых устройств убрала с продаж ряд моделей iPhone
02:37
Технологии
GlobalCheck: ряд российских операторов заблокировал сервис Google Docs
02:20
Политика
«Приятель»: Байден забылл имя президента Австралии
02:19
Общество
Представитель Райффайзенбанка Крамарский рассказал о нюансах кредитных историй
02:16
Политика
Россия выступила против допуска в зал Генассамблеи ООН только привитых
02:13
Общество
Диетолог Прунцева назвала вредные для здоровья блюда из картошки
02:09
Политика
Экс-депутат Рады Савченко: военная стратегия Украины утверждалась США
02:05
Политика
Политолог Ищенко объяснил, когда Украина вернет долги России
02:00
Общество
Невиновных оправдывать трудно. Сектанты не терпят правды. Колонка Анатолия Вассермана
01:49
Спорт
Огонь зимней Олимпиады зажгут в Греции без зрителей
Все новости

«Приятель»: Байден забылл имя президента Австралии

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 02:20
Политика
«Приятель»: Байден забылл имя президента Австралии
Global Look Press  /  Stefani Reynolds

Вашингтон, 16 сентября. Американский лидер Джо Байден забыл имя австралийского премьера Скотта Моррисона.

Президент США и премьер Австралии вместе презентовали новую оборонительную инициативу AUKUS. Однако Байден постарался достойно выйти из неловкой ситуации, назвав Моррисона «приятелем», «парнем с противоположной стороны» и «господином премьер-министром».

Ранее сообщалось, что Вашингтон передал технологии строительства субмарин с ядерными силовыми установками Австралии, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. С заявлением чиновник выступил на специальном телефонном брифинге, посвященном формированию США Великобританией и Австралией трехстороннего партнерства в сфере безопасности (AUUKUS). Представитель американской администрации отметил, что ранее США традиционно делились технологиями создания подобных ядерных силовых установок только с Великобританией.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Приятель»: Байден забылл имя президента Австралии
байден встреча моррисон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru