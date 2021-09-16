«Приятель»: Байден забылл имя президента Австралии

Вашингтон, 16 сентября. Американский лидер Джо Байден забыл имя австралийского премьера Скотта Моррисона.

Президент США и премьер Австралии вместе презентовали новую оборонительную инициативу AUKUS. Однако Байден постарался достойно выйти из неловкой ситуации, назвав Моррисона «приятелем», «парнем с противоположной стороны» и «господином премьер-министром».

Ранее сообщалось, что Вашингтон передал технологии строительства субмарин с ядерными силовыми установками Австралии, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. С заявлением чиновник выступил на специальном телефонном брифинге, посвященном формированию США Великобританией и Австралией трехстороннего партнерства в сфере безопасности (AUUKUS). Представитель американской администрации отметил, что ранее США традиционно делились технологиями создания подобных ядерных силовых установок только с Великобританией.