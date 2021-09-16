Представитель Райффайзенбанка Крамарский рассказал о нюансах кредитных историй

, 16 сентября. Глава управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский рассказал, на какие параметры обращают внимание банки при выдаче кредитов.

Эксперт в беседе с «Праймом» отметил, что банки обращают внимание на качество кредитной истории. Так, если в ней есть просрочки выплат, реструктуризация и информация о банкротстве — это все вместе или по отдельности ухудшает кредитную историю. Банки таким заемщикам либо отказывают в выдаче займов, либо предлагают высокий процент.

Также банки обращают внимание на частые запросы кредитной истории. Их можно трактовать как отказ в выдаче займа: если запросов было много, а открытых или закрытых кредитов нет.

Собеседник издания отметил, что наличие в кредитной истории займов в микрофинансовых организациях добавляет повышенный «риск-вес» заемщику. Банки зачастую будут трактовать их как показатель низкой платежеспособности клиента.

Крамарский также отметил, что у каждого из банков есть свои критерии оценки платежеспособности. Так, не рекомендуется допускать появления долгов по ЖКХ, сотовой связи и штрафам.

Россияне без кредитной истории чаще всего оформляют первый займ на электронику. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia.