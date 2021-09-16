Россия выступила против допуска в зал Генассамблеи ООН только привитых

Нью-Йорк, 16 сентября. Постпред РФ при ООН Василий Небензя запросил срочное заседание Генассамблеи в четверг для обсуждения требований нью-йоркских властей не допускать в зал непривитых делегатов.

Дипломат направил соответствующее письмо Генсеку ООН Антониу Гутерришу, председателю ГА Абдулле Шахиду и всем постпредам. В послании говорится, что Россия решительно выступает против такого правила. По словам Небензи, данный вопрос чувствителен для каждой из стран-членов. Россия придает соблюдению мер безопасности во время пандемии COVID-19 большое значение, подчеркнул полпред.

«Тем не менее <...> это явно дискриминационная мера, и она будет противоречить соглашению между ООН и США касательно штаб-квартиры от 1947 года», — уточнил Небензя.

Кроме того, дипломат указал на то, что создание препятствий для входа делегатов в зал нарушает Устав ООН и игнорирует права людей, которые не могут привиться по медицинским показаниям, уже переболели COVID-19 и имеют антитела, либо привились не одобренными американским регулятором вакцинами.

Российский постпред напомнил, что штаб-квартира контролируется ООН и на ее территории не действует ни один из противоречащих правилам организации законов США. Дипломат подчеркнул, что председатель ГА не обладает полномочиями для введения мер в отношении стран-членов без их обсуждения. Москва полагает, что превышающие разумные предосторожности, фактически запрещающие участвовать в заседании в зале Генассамблеи меры, будут явным нарушением Устава ООН. Они не должны вводиться, заключил постпред.

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в Генеральное Ассамблее ООН и проведет ряд встреч. По ее словам, Москва придерживается позиции о необходимости ООН как центрального образующего органа системы многосторонних международных контактов.