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Экс-депутат Рады Савченко: военная стратегия Украины утверждалась США
Политика
Экс-депутат Рады Савченко: военная стратегия Украины утверждалась США
wikipedia.org  /  Cezary Piwowarski / CC BY 3.0

Киев, 16 сентября. Экс-депутат Рады Надежда Савченко заявила, что стратегия военной безопасности Украины утверждалась США.

Украинский лидер Владимир Зеленский в марте утвердил стратегию безопасности Украины, согласно которой Киев является членом НАТО, прекращается временная «оккупация» Россией части украинской территории и готовность к сдерживанию агрессии.

«Военная стратегия утверждалась посольством США», — сказала Савченко на телеканале «Украина 24».

По ее словам, Зеленский ничего не подписывает без согласования с Западом. Также этот документ может втянуть Киев в противостояние с ядерными державами.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков констатировал утрату независимости на Украине. Дипломат отметил, что «проект Украина» является одним из наиболее важных для США и Европы. Однако Киев больше не в состоянии определять собственный внешнеполитический курс.

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Савченко зеленский военная стратегия
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