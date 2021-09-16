Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 03:02
02:38
Технологии
Apple после представления новых устройств убрала с продаж ряд моделей iPhone
02:37
Технологии
GlobalCheck: ряд российских операторов заблокировал сервис Google Docs
02:20
Политика
«Приятель»: Байден забылл имя президента Австралии
02:19
Общество
Представитель Райффайзенбанка Крамарский рассказал о нюансах кредитных историй
02:16
Политика
Россия выступила против допуска в зал Генассамблеи ООН только привитых
02:13
Общество
Диетолог Прунцева назвала вредные для здоровья блюда из картошки
02:09
Политика
Экс-депутат Рады Савченко: военная стратегия Украины утверждалась США
02:05
Политика
Политолог Ищенко объяснил, когда Украина вернет долги России
02:00
Общество
Невиновных оправдывать трудно. Сектанты не терпят правды. Колонка Анатолия Вассермана
01:49
Спорт
Огонь зимней Олимпиады зажгут в Греции без зрителей
Все новости

Политолог Ищенко объяснил, когда Украина вернет долги России
Политика
Политолог Ищенко объяснил, когда Украина вернет долги России
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 сентября. Украина никогда не сможет вернуть России долг в размере 3 млрд долларов и решить вопрос по рейдерскому захвату завода «Мотор Сич». Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для издания «Украина.ру» он подчеркнул, что Киев находится не в том состоянии, в котором мог бы выплачивать одолженные средства. При этом передать эту проблему они никому не может.

«Может России завещать, но Россия же не будет сама перед собой расплачиваться по своим долгам, по своим кредитам Украине. Я думаю, что никто сейчас не сомневается в том, что Украина по своим долгам не расплатится. И, думаю, что, в принципе, мировое сообщество готово к тому, что оно само себе это дело простит», — отметил эксперт.

Он сравнил Украину с Белоруссией. Даже Минск, у которого экономическая ситуация сейчас явно лучше, вынужден брать кредиты. У Киева же практически нет доходов, ему нужно гораздо больше средств, а потому возвращать их он фактически не способен.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал Украину иметь достоинство и перестать клянчить.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Ищенко объяснил, когда Украина вернет долги России
украина долги мотор сич ищенко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru