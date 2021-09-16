Политолог Ищенко объяснил, когда Украина вернет долги России

Москва, 16 сентября. Украина никогда не сможет вернуть России долг в размере 3 млрд долларов и решить вопрос по рейдерскому захвату завода «Мотор Сич». Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для издания «Украина.ру» он подчеркнул, что Киев находится не в том состоянии, в котором мог бы выплачивать одолженные средства. При этом передать эту проблему они никому не может.

«Может России завещать, но Россия же не будет сама перед собой расплачиваться по своим долгам, по своим кредитам Украине. Я думаю, что никто сейчас не сомневается в том, что Украина по своим долгам не расплатится. И, думаю, что, в принципе, мировое сообщество готово к тому, что оно само себе это дело простит», — отметил эксперт.

Он сравнил Украину с Белоруссией. Даже Минск, у которого экономическая ситуация сейчас явно лучше, вынужден брать кредиты. У Киева же практически нет доходов, ему нужно гораздо больше средств, а потому возвращать их он фактически не способен.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал Украину иметь достоинство и перестать клянчить.