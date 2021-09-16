Огонь зимней Олимпиады зажгут в Греции без зрителей

Афины, 16 сентября. Церемония зажжения огня зимних Олимпийских игр в Токио состоится 18 октября в Древней Олимпии на полуострове Пелопоннес.

В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса церемония пройдет без зрителей. Информацию об этом сообщило Министерство по делам защиты граждан Греции.

На совещании греческой и китайской делегациями вместе с председателем Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спиросом Капралосом во внимания принимались риски и меры защиты от коронавирусной инфекции.

После зажжения огня на Пелопоннесе его перевезут в Акрополь, далее факел Олимпийских игр отправится в Пекин. На церемонии в Афинах будут присутствовать только 300 аккредитованных лиц и участники делегации Греции и Китая.

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