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Глава Крыма назвал «дном» популярных у молодежи певцов и блогеров

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 01:46
Политика
Глава Крыма назвал «дном» популярных у молодежи певцов и блогеров
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Симферополь, 16 сентября. Тренд доверия молодежи блогерам и артистам неправильный, так как они не приносят стране ничего полезного, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

Рейтинг доверия у молодежи в России по версии компании Romir Influence Ranking возглавил певец Моргенштерн. Вторую и третью строчку в списке заняли исполнитель Егор Крид и блогер Антон Птушкин.

Аксенов в эфире канала «Крым 24» задался вопросом, кто будет «реализовывать эти программы» через 10 лет. По мнению главы Крыма, в настоящее время «акценты смещаются» и среди молодежи пользуются доверием «блогеры, шоу-бизнес». Он напомнил, что в рейтинге нет врачей, педагогов и Героев России, отметив, что там присутствует «самое дно».

«Извините меня — там самое дно в этой десятке, люди, которые никакой пользы стране не приносят и двигаются вперед, чтобы обеспечить деградацию нашего общества, молодежи», — заявил Аксенов, отметив, что «это просто отстой».

Глава республики считает, что для молодежи важен быстрый заработок. Поэтому, по его словам, сегодня основным вопросом является подготовка кадров.

Ранее Аксенов сообщил об украинских ботах, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Крыму. По его словам должностные лица Украины выбрали тактику дестабилизации, террора и провокации.

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