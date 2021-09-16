США передадут Австралии технологии создания субмарин с ядерными реакторами

Вашингтон, 16 сентября. США решили передать технологии строительства субмарин с ядерными силовыми установками Австралии, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

С заявлением чиновник выступил на специальном телефонном брифинге, посвященном формированию США Великобританией и Австралией трехстороннего партнерства в сфере безопасности (AUUKUS). По его словам, стороны намерены завершить подготовку к началу практической работы в этом направлении в течение 18 месяцев.

Представитель американской администрации отметил, что ранее США традиционно делились технологиями создания подобных ядерных силовых установок только с Великобританией. AUUKUS позволит «обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе Индийского и Тихого океанов», уточнил он.

В результате реализации намеченных планов должна быть достигнута «намного более глубокая оперативная совместимость» между Военно-морскими силами и специалистами в ядерной области трех стран, сообщил чиновник. Он подчеркнул, что речь идет о «фундаментальном решении», которое «на поколения» привязывает Австралию к Великобритании и США.

Ранее СМИ сообщили, что США заключили направленную против Китая военную сделку с Австралией и Великобританией. Договоренность относится к обмену передовыми военными технологиями.