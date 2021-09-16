Роскомнадзор: борьба с серыми SIM-картами не нарушит тайну связи

Москва, 16 сентября. Информация о корпоративных абонентах, предоставленная операторам, соответствует требованиям соблюдения тайны связи. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Все сведения о фактах оказания услуг связи будут запрашиваться только на время проведения проверки. Для передачи данных создадут специальный безопасный канал связи. После проверки все данные будут удаляться. РКН будет обязан следить за достоверностью информации о корпоративных абонентах, внесенных операторами, а при выявлении нарушений — требовать от операторов блокировать такие номера. Об этом информируют «Известия».

В Роскомнадзоре заявили, что содействие операторов связи скорейшей реализации норм нового закона позволит значительно снизить количество совершаемых мошеннических звонков с использованием незаконно обслуживаемых операторами связи и не зарегистрированных должным образом SIM-карт. На сегодняшний день в России насчитывается около 11 млн серых SIM-карт.

Россиянам ранее рассказали, как не стать жертвой телефонного мошенничества. Сегодня злоумышленники могут прибегать к многим схемам, чтобы завладеть персональными данными.