Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 01:31
01:10
Общество
Роскомнадзор: борьба с серыми SIM-картами не нарушит тайну связи
01:08
Экономика
Эпидемиологическая обстановка может повлиять на курс рубля этой осенью
01:05
Политика
Путин заявил о надежности и безопасности электронного голосования
00:50
Общество
VOX: американцы умирают от COVID-19 из-за нехватки больничных коек
00:40
Экономика
Объем выявленных ФТС контрабандных наличных денег в России вырос в десять раз
00:37
Экономика
Рост цен на газ может поторопить ЕС с запуском «Северного потока — 2»
00:35
Общество
«Лаборатория Касперского» зафиксировала кибератаки через Microsoft Office
00:30
Общество
Российские авиакомпании начали стремительно повышать зарплату летчикам
00:28
Общество
Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесен в Госдуму на рассмотрение
00:27
Общество
Отопительный сезон стартовал в 26 регионах России
Все новости

Роскомнадзор: борьба с серыми SIM-картами не нарушит тайну связи

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 01:19
Общество
Роскомнадзор: борьба с серыми SIM-картами не нарушит тайну связи
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 16 сентября. Информация о корпоративных абонентах, предоставленная операторам, соответствует требованиям соблюдения тайны связи. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Все сведения о фактах оказания услуг связи будут запрашиваться только на время проведения проверки. Для передачи данных создадут специальный безопасный канал связи. После проверки все данные будут удаляться. РКН будет обязан следить за достоверностью информации о корпоративных абонентах, внесенных операторами, а при выявлении нарушений — требовать от операторов блокировать такие номера. Об этом информируют «Известия».

В Роскомнадзоре заявили, что содействие операторов связи скорейшей реализации норм нового закона позволит значительно снизить количество совершаемых мошеннических звонков с использованием незаконно обслуживаемых операторами связи и не зарегистрированных должным образом SIM-карт. На сегодняшний день в России насчитывается около 11 млн серых SIM-карт.

Россиянам ранее рассказали, как не стать жертвой телефонного мошенничества. Сегодня злоумышленники могут прибегать к многим схемам, чтобы завладеть персональными данными.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Роскомнадзор: борьба с серыми SIM-картами не нарушит тайну связи
безопасность ркн номер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru