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Эпидемиологическая обстановка может повлиять на курс рубля этой осенью

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 01:21
Экономика
Эпидемиологическая обстановка может повлиять на курс рубля этой осенью
pixabay.com

Москва, 16 сентября. Вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки является одной ключевых угроз рублю осенью 2021 года, заявила аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

Если ФРС приступит к сворачиванию программы QE более быстрыми темпами, нежели сейчас ожидают большинство аналитиков, рубль тоже может очутиться под давлением, рассказала эксперт в беседе с «Прайм».

«Можно отметить вероятное ухудшение эпидемиологической обстановки в мире в связи с наступлением холодов в Северном полушарии», — добавила она.

Одновременно с этим проводимый Банком России курс на ужесточение денежно-кредитной политики будет поддерживать рубль в этом непростом случае. Для возвращения инфляции к таргету 4% может понадобиться еще не одно повышение ставки, подчеркнула недавно глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Нефть тоже во многом зависит от внешних факторов. Позитивное влияние на ресурс в данный момент оказывает ожидание того, что в США на побережье Техаса в ближайшее время снова может обрушиться шторм «Николас».

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