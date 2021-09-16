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Путин заявил о надежности и безопасности электронного голосования
Политика
Путин заявил о надежности и безопасности электронного голосования
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 16 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что современные технологии гарантируют безопасность электронного голосования.

Глава государства попросил россиян принять участие в голосовании на предстоящих думских выборах, избрав «любой удобный» день, начиная с 17 сентября, явившись на избирательные участки или воспользовавшись возможностью электронного голосования.

«Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность», — отметил в опубликованном на сайте Кремля видеообращении президент.

В этом году проголосовать на думских выборах можно будет в течение трех дней с 17 по 19 сентября. Государственная Дума избирается по смешанной избирательной системе на пять лет. По партийным спискам избираются 225 депутатов, столько же парламентариев будут избраны по одномандатным округам в один тур.

Ранее сотрудник ЦИК Антон Лопатин заявил, что случаи отклонения заявок на электронное голосование стали значительно реже, и каждый подобный эпизод тщательно прорабатывается. Согласно данным ЦИК, в дистанционном голосовании примут участие более 2,6 миллиона избирателей из семи субъектов федерации.

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