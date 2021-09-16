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VOX: американцы умирают от COVID-19 из-за нехватки больничных коек

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 00:50
Общество
VOX: американцы умирают от COVID-19 из-за нехватки больничных коек
Global Look Press  /  via www.imago-images.de / www.imago-images.de

Вашингтон, 16 сентября. Провальная борьба с коронавирусной пандемией в США привели к тому, что помощь получают не все люди. В больницах выбирают пациентов с высоким шансом выжить.

В Соединенных Штатах сейчас главная проблема — дельта-штамм коронавируса. Многие американцы, чтобы попасть в клинику, вынуждены преодолевать сотни миль, поскольку в их городах не хватает больничных коек. Нередко пациенты умирают, не доехав до врача. Об этом пишет американское издание Vox.

«Иными словами, американские больницы вынуждены — и это в разгар эпидемии! — нормировать медицинское обслуживание пациентов», — отметил автор Дилан Скотт.

Он отметил, что такие штаты как Теннесси, Аляска и Кентукки бьют все рекорды госпитализации и приближаются к пиковым показателям зимы. США является богатейшей страной в мире, где люди не должны умирать на пороге больниц. Однако такова реальность, даже спустя полтора года пандемии граждане страдают от отсутствия медицинской помощи.

«Американское здравоохранение никак не справляется с пандемией. И нынешний кризис госпитализации — лишь один из многих признаков системной неудачи», — подчеркнул журналист.

Ранее стало известно, что результаты социологического опроса, проведенного каналом CNN, показали, что американцы перестали доверять президенту США Джо Байдену.

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сша коронавирус COVID-19
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