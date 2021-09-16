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Объем выявленных ФТС контрабандных наличных денег в России вырос в десять раз

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 01:00
Экономика
Объем выявленных ФТС контрабандных наличных денег в России вырос в десять раз
pxhere.com

Москва, 16 сентября. Объем незаконного перемещения наличных денег за год резко увеличился. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Газета «Известия» со ссылкой на материалы отмечает, что по итогам первых восьми месяцев 2021 года была обнаружена контрабанда денег на 1,5 миллиарда рублей. Этот показатель более чем в десять раз превышает показатели аналогичных периодов минувшего и 2019 годов.

Таможня уточняет, что причиной резкого увеличения объема стало выявление в первом полугодии южной таможней деятельности группы лиц. На протяжении длительного периода они неоднократно вывозили в Турцию наличные на сумму, которая превышала 1,2 миллиарда рублей.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова сообщила, что чаще всего незаконно перевозят доллары и евро. Также встречаются китайский юань, британский фунт и швейцарский франк. Российские рубли иногда тоже перевозят контрабандным путем.

Ранее сотрудники ФСБ обнаружили крупнейшую партию контрабандных сигарет в Таганроге. Общий вес изъятого составил 40 тонн.

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