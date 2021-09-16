Рост цен на газ может поторопить ЕС с запуском «Северного потока — 2»

Москва, 16 сентября. Аналитики считают, что цены на газ могут достигнуть 1000 долларов за тысячу кубометров газа, ситуация будет способствовать ускорению запуска газопровода «Северный поток — 2».

Цены на газ в Европе побили очередной рекорд, достигнув отметки в 970 долларов за тысячу кубометров на фоне полупустых газохранилищ в ЕС, а также нехватки СПГ, угля и безветренной погоды в преддверии зимы. Тарифы на электроэнергию в Европе пытаются сдерживать чрезвычайными мерами.

Стоимость газа в Европе близка к максимуму, считает независимый аналитик Николай Подлевских. Аналитик в сфере нефтяной и газовой промышленности Валдис Плявиньш сообщил газете «Известия», что высокие цены привлекут новых игроков на европейский газовый рынок.

Ценовой шок поможет ускорить согласования запуска газопровода «Северный поток — 2», который стабилизирует ситуацию на рынке, сообщает издание. Приближение зимы может вынудить Европу отказаться от искусственных ограничений.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее не подтвердил информацию о начале поставок по газопроводу «Северный поток — 2» с 1 октября.