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Российские авиакомпании начали стремительно повышать зарплату летчикам
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Российские авиакомпании начали стремительно повышать зарплату летчикам
Prt Scr twitter.com  /  Министерство обороны Казахстана

Москва, 16 сентября. Компания «Россия» скоро перейдет на допандемийный уровень зарплаты пилотам, а «Победа» пообещала сделать зарплату своих сотрудников самой высокой в отрасли.

Такое соревнование между компаниями началось из-за дефицитов пилотов и нехватки кадров, передают «Известия». Показатель заработной платы планируется повысить до уровня рынка, чтобы не допустить перетока кадров в другие авиакомпании, в том числе иностранные, сообщили в «Аэрофлоте».

При этом авиакомпании понесут от таких мер значительные убытки. Перевозчики на фоне традиционного снижения спроса в зимний период и конкурентного рынка не могут повышать стоимость авиабилетов и покрывать расходы на возросший уровень оплаты труда. Например, в настоящий момент командир самолета SSJ 100 от Red Wings за месячный налет в 70 часов получает «на руки» около 400 тысяч рублей.

Накануне самолет из Анталии подал сигнал бедствия перед посадкой в аэропорту Пулково. Некоторое время он летал над зоной ожидания.

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