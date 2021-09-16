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Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесен в Госдуму на рассмотрение

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 00:51
Общество
Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесен в Госдуму на рассмотрение
Правительство Приморского края

Москва, 16 сентября. Госдума рассматривает законопроект об отмене обязательного техосмотра для автомобилей. Проверку могут отменить для частного транспорта не старше четырех лет.

Для мотоциклов и машин старше четырех лет можно будет получить диагностическую карту при продаже на вторичном рынке, при замене конструкции или основных агрегатов, а также для постановки на учет в ГИБДД при смене владельца. Об этом сообщают «Известия».

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о внесении поправок в федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств». По данным пресс-службы партии, документ могут принять уже к концу 2021 года.

В тексте документа указано, что закон должен вступить в силу сразу после подписания президентом. Это говорит о том, что процедура техосмотра может стать необязательной уже в этом году.

Поправки не касаются коммерческого и пассажирского транспорта, в том числе такси. Владельцы частного транспорта смогут обращаться за техническим осмотром по своему желанию. Однако за ними закрепляется обязанность следить за технической исправностью своего автомобиля.

Ранее сообщалось, что процедура техосмотра остается обязательной для россиян в 2022 году. Окончательное решение по данному вопросу еще не принято, поэтому говорить об отмене технического обслуживания (ТО) рано. Чтобы законопроект вступил в силу, он должен пройти все нужные согласования, получить одобрение в Совете Федерации, после чего президент страны должен его подписать.

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госдума законопроект техосмотр
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