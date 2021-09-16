Отопительный сезон стартовал в 26 регионах России

Москва, 16 сентября. Отопительный сезон начался в 26 российских регионах. Информацию об этом сообщили в Минстрое.

Также в ведомстве отметили, что подготовка к холодам ведется в штатном режиме. Из-за теплой погоды батареи включили не во всех регионах. В 2020 году их было немного меньше, чем в этом году, пишут «Известия». Государство выделит 150 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ.

Решение о включении отопления в муниципальных образованиях принимают местные власти. По закону тепло дается в дом, если в течение пяти дней средняя температура воздуха не превышала плюс восьми градусов. Согласно изменениям постановления правительства, отопление может быть дано раньше по решению главы региона.

По словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Сергея Сохранова, от подготовленности к отопительному сезону управляющих компаний будет зависеть безаварийное прохождение холодов.

Недавно в комитете энергетики Санкт-Петербурга также сообщили, что более 80% школ и детских садов города подключены к отоплению.