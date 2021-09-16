«Лаборатория Касперского» зафиксировала кибератаки через Microsoft Office

Москва, 16 сентября. Хакеры обнаружили уязвимость в продуктах Microsoft Office. Через них они шпионят за пользователями и загружают в систему вредоносные программы.

Подобные атаки зафиксировали сотрудники «Лаборатории Касперского». С проблемами столкнулись как минимум 18 организаций, среди которых компании научно-исследовательской, энергетической, крупной промышленной сферы и другие. Злоумышленники используют фишинговую рассылку, к которой приложен документ. Ничего не подозревающий сотрудник открывает файл в программе, после чего в систему устанавливается вирус.

«Сотруднику достаточно открыть такой документ на своем компьютере, чтобы уязвимость отработала, а дальше на компьютер жертвы скачивается и устанавливается "полезная нагрузка" — вредоносное ПО», — объяснил руководитель отдела детектирования сложных угроз «Лаборатории Касперского» Евгений Лопатин «Известиям».

Среди распространенных видов мошенничества также встречаются обманы с использованием реквизитов банковских карт. В таких случаях злоумышленники, как правило, рассчитывают на доверчивость граждан. Пресс-служба Банка России рассказала, как уберечь конфиденциальную информацию и денежные средства в случае попыток их кражи.