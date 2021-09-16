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Минфин России отказался дофинансировать программу льготных займов для бизнеса

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 00:41
Экономика
Минфин России отказался дофинансировать программу льготных займов для бизнеса
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москва, 16 сентября. Привыкший кредитоваться в крупных банках российский малый и средний бизнес (МСП) останется до конца 2021 года без льготных ссуд.

Газета «Известия» со ссылкой на письмо Минфина к «Опоре России» и министерству экономического развития сообщает, что ведомство отказалось дофинансировать программу субсидированных займов 1764. Подчеркивается, что на данный момент действует множество других мер финансовой поддержки.

Младший директор «Эксперт РА» Юлия Якупова отметила, что в условиях роста ставок для некоторых представителей малого и среднего бизнеса отсутствие возможности получить более дешевое фондирование с господдержкой может иметь негативные последствия. При этом она отметила, что восстановление малого бизнеса после пандемии с помощью кредитов зависит и от возможности заемщиков вернуть долг.

Ранее Кабмин РФ утвердил выплаты для МСП из-за приостановки деятельности в пандемию. Соответствующие правила грантовой помощи подписал глава правительства Михаил Мишустин.

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минфин малый и средний бизнес субсидированные займы
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