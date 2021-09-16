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Еще четыре российских приложения могут сделать обязательными для смартфонов

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 00:47
Технологии
Еще четыре российских приложения могут сделать обязательными для смартфонов
pexels.com  /  cottonbro

Москва, 16 сентября. Производителей могут обязать предустанавливать на смартфоны, планшеты и другую электронику еще четыре российских приложения.

Подразумеваются онлайн-магазин, программа по прослушиванию музыки, приложение для чтения книг, а также сервис по проведению конференций, передают «Известия». Производители считают такие меры слишком скорыми, потому что уже действующее регулирование ПО вступило в силу только в этом году.

С 1 апреля 2021 года розничные магазины обязали продавать технику с уже установленным на нее отечественным ПО. Конкретные продукты выберут исходя из их популярности, которую выявляют на основе ежегодного рейтинга Минцифры.

Недавно американская компания Apple представила новые iPhone, iPad и Apple Watch. Ежегодная презентация прошла 14 сентября.

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