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Путин указал на необходимость присутствия в парламенте авторитетных людей

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 00:46
Политика
Путин указал на необходимость присутствия в парламенте авторитетных людей
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 16 сентября. Российский лидер Владимир Путин в преддверии выборов в Госдуму отметил важность сильного авторитета в парламенте.

Путин заявил, что депутаты новой Думы должны действовать в интересах страны и россиян. Глава государства призвал граждан выбрать любой удобный способ и день, чтобы проголосовать за понравившегося кандидата. Об этом он заявил в ходе видеообращения к россиянам.

«Современный мир — сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создает новые вызовы. Но и открывает перед нами самые широкие возможности», — отметил Владимир Путин.

Российский президент подчеркнул важность слаженной работы государства. Для этого необходим сильный и авторитетный парламент. Важно, чтобы на депутатов новой Думы можно было положиться, как на патриотов своей страны.

Ранее Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим событием. Он отметил, что все заинтересованы в авторитетных и деятельных людях в парламенте, которые могут выполнить свои обещания.

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