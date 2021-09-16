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Путин отметил важность предстоящих парламентских выборов

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 00:38
Политика
Путин отметил важность предстоящих парламентских выборов
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 16 сентября. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим событием.

Путин отметил, что все заинтересованы в авторитетных и деятельных людях в парламенте, которые могут выполнить свои обещания. Об этом российский лидер заявил в ходе своего обращения к россиянам, передает сайт Кремля.

«В ближайшие дни — 17, 18 и 19 сентября — состоятся выборы депутатов Государственной думы. Избрание ее нового состава — безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны», — сказал Владимир Путин.

Ранее в МИД РФ отметили информационные атаки Запада на Россию перед выборами в Госдуму. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила о многократном увеличении атак в информационно-политической сфере. По ее словам, в дальнейшем ситуация лишь усугубится. Однако Россия готова к этому.

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