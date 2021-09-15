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Российские шахматисты обыграли сборную США в финале онлайн-олимпиады

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 23:57
Спорт
Российские шахматисты обыграли сборную США в финале онлайн-олимпиады
pixabay.com

Москва, 15 сентября. Сборная России по шахматам обыграла в финале онлайн-олимпиады американских шахматистов.

Российская команда одержала победу во второй встрече со счетом 3,5-2,5. Лея Гарифуллина и Александра Костенюк одержали победы, играя черными и белыми фигурами соответственно. Даниил Дубов сыграл вничью белыми, Владислав Артемьев и Екатерина Лагно – черными. Андрей Есипенко потерпел поражение, играя белыми фигурами.

В первой встрече российские шахматисты также одержали победу со счетом 3,5-2,5.

Ранее россиянин Андрей Демченко стал победителем чемпионата Европы по шахматам, сыграв вничью черными фигурами в заключительном 11-ом туре соревнования. В последней игре его соперником был румын Богдан-Даньел Дяк. Российский шахматист по итогам турнира набрал 8,5 очка.

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