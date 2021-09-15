Один из двигателей самолета из Анталии отказал перед посадкой в Пулково

Санкт-Петербург, 15 сентября. При подлете к аэропорту Пулково пилоты пассажирского лайнера Airbus A319 сообщили об отказе одного из двигателей самолета.

Экипаж принял решение сесть, все прошло благополучно, сообщил источник в экстремальных службах в беседе с Федеральным агентством новостей.

Накануне воздушное судно подало сигнал бедствия перед посадкой, которую не выполнило в надлежащие сроки. В итоге самолет начал низовой полет на высоте 670 метров над землей. Какое-то время лайнер летал над зоной ожидания со скоростью около 314 километров в час. Прокуратура уже начала проверку по факту аварийной посадки. По информации сервиса Flightradar24, на самолете есть ливрея ФК «Зенит».