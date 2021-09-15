Прокуратура начала проверку аварийной посадки самолета из Анталии в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 сентября. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета авиакомпании «Россия» в аэропорту Пулково в Петербурге.

Сотрудники проверят соблюдение законодательства о безопасности полетов, заявил источник Федерального агентства новостей. Ранее пассажирский авиалайнер из турецкой Анталии подал сигнал бедствия перед посадкой в петербургском аэропорту.

Airbus A319 не выполнил процедуру в положенное время. Лайнер совершал маневры в зоне ожидания аэропорта на высоте 670 метров над землей со скоростью около 314 километров в час.