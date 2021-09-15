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Правящая партия Марокко намерена уйти в оппозицию

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 22:04
Весь мир
Правящая партия Марокко намерена уйти в оппозицию
pixabay.com  / 

Рабат, 15 сентября. Партия справедливости и развития (ПСР), потерпевшая сокрушительное поражение на парламентских выборах в Марокко, не собирается участвовать в консультациях по формированию правительства. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря организации Сулейман аль-Амрани изданию Al Hurra.

Умеренное исламистское движение в течение последних десяти лет доминировало в политической жизни королевства. Однако на прошедшем 8 сентября плебисците оно получило лишь 13 из 396 мест в законодательном органе.

На прошлой неделе король Мухаммад VI поручил главе победившей партии «Национальное объединение независимых» (НОН) Азизу Аханнушу сформировать новый кабмин.

С понедельника начались парламентские консультации. Однако запланированная на 15 сентября встреча Аханнуша с руководством ПСР не состоялась.

Сулейман аль-Амрани сообщил, что его партия не намерена участвовать в обсуждениях по поводу создания правительства. ПСР добровольно отказывается от министерских портфелей и уходит в оппозицию.

Ранее «Национальное объединение независимых» (НОН) сообщало, что в кабмин войдут представители различных движений, получивших места в парламенте.

«Мы готовы работать с доверием и ответственностью со всеми партиями, которые пересекаются с нами в принципах, видении и программах, чтобы вместе противостоять вызовам под мудрым руководством Его Величества», — заявил глава НОН.

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