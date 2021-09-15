В Выборгском районе Петербурга прошел спецпоказ фильма «Шугалей-3.Возвращение»

Специальный показ фильма «Шугалей-3. Возвращение» прошел для жителей Выборгского района Санкт-Петербурга. Посмотреть новую часть на большом экране смог любой желающий. Для того, чтобы попасть в кинозал, нужно было лишь пройти регистрацию.

Жители Выборгского района смогли не только насладиться фильмом, но и познакомиться с его съемочной группой. Показ посетила Татьяна Буланова, исполнившая главный саундтрек, актер Олег Абалян и сам прототип главного героя Максим Шугалей.

«Очень много человек писали после того, как фильм вышел на телевидении. Оставляли свои отзывы, звонили. Люди смотрят, людям нравится. Я на самом деле видел, как этот фильм создавался, видел его этапы: когда еще писался сценарий, как он снимался в Ливии на 60-градусной жаре. Видел, как актеры работали по 12 часов», — говорит Максим Шугалей.

По сюжету Максим Шугалей узнает, что его старый приятель, бывший управляющий банком в Триполи, в опасности. Он отправляется в Африку, чтобы спасти друга и получить от него важную информацию о выводе нефтедолларов из страны.

«Могу сказать, что смотреть фильмы, основанные на реальных событиях, всегда интереснее. Подсознание работает на то, что это с человеком было на самом деле. В кино — все постановка, свет, трюки. А когда ты понимаешь, что человек это проживал на самом деле, даже становится страшно. Особенно, когда история, как с Максимом. Страшно», — говорит Татьяна Буланова.

Ранее третью часть картины уже показали в Красносельском районе. После просмотра зрители признались, что получили бурю эмоций от увиденного.

«Да, нужно больше снимать. У нас художественных фильмов очень много, сериалы на всех каналах. А таких фильмов избирательных мало. Я очень люблю историю, фильмы, основанные на реальных событиях. Но, конечно, их не много», — уверена зрительница Наталья Купецкая.

Третья часть киносаги повествует о долгожданном возвращении ученого Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана в Россию. Больше полутора лет российские ученые пробыли в ливийской тюрьме «Митига», которую контролируют террористы.

«Я больше не знаю таких фильмов, которые бы на реальных событиях были основаны. И чтобы они помогли людям. Это первый фильм, который я такой знаю. Мне посчастливилось в нем поучаствовать», — признается Олег Абалян, исполнитель роли Самера Суэйфана.

Если два первых фильма снимались, когда наши соотечественники находились в заточении, то третья часть киноленты создавалась уже после их освобождения.

«Я считаю, что нужно больше снимать таких фильмов. Люди воспринимают больше глазами. Нужно, чтобы они видели и приобщались, что это хороший человек, возможно, какие-то их мифы и факты развеются после увиденного», — признается Алина Абдулина, зрительница.

Выход картины положительно оценили присутствовавшие на спецпоказе жители Выборгского района. По их мнению, фильм получился напряженным, а развязка шокирующей.