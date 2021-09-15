Банги, 15 сентября. Организация Объединенных Наций заявила, что руководство многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) выводит из Центральноафриканской Республики габонский контингент. Всего страну покинут 450 человек.



Произошло это на фоне многочисленных сообщений о преступлениях, которые совершали габонские миротворцы. Их обвиняют в сексуальном насилии по отношению к местным жителям.



Однако граждане Габона — не единственные сотрудники МИНУСКА, которым вменяют нарушение закона в ЦАР. «Голубые каски» на регулярной основе подвергают жизнь населения опасности.



Отправленные в республику для стабилизации обстановки, миротворцы ООН сами стали угрозой для центральноафриканцев. Смертельные аварии, пособничество радикалам, торговля контрабандным оружием — список «достижений» пополняется каждую неделю.



Самым громким случаем стала трагедия в Бриа. Люди, уставшие терпеть бесчинства «голубых касок», вышли на мирную демонстрацию. Они потребовали у миротворцев ответить за преступления и покинуть страну. Но те испугались гнева толпы и открыли огонь по протестующим. В результате инцидента погиб ребенок.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей