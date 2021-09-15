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ООН завершила миссию габонских миротворцев в ЦАР после обвинений в сексуальном насилии
Весь мир
ООН завершила миссию габонских миротворцев в ЦАР после обвинений в сексуальном насилии
Global Look Press  /  imago stock&people

Банги, 15 сентября. Организация Объединенных Наций заявила, что руководство многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) выводит из Центральноафриканской Республики габонский контингент. Всего страну покинут 450 человек.
 
Произошло это на фоне многочисленных сообщений о преступлениях, которые совершали габонские миротворцы. Их обвиняют в сексуальном насилии по отношению к местным жителям.
 
Однако граждане Габона — не единственные сотрудники МИНУСКА, которым вменяют нарушение закона в ЦАР. «Голубые каски» на регулярной основе подвергают жизнь населения опасности.
 
Отправленные в республику для стабилизации обстановки, миротворцы ООН сами стали угрозой для центральноафриканцев. Смертельные аварии, пособничество радикалам, торговля контрабандным оружием — список «достижений» пополняется каждую неделю.
 
Самым громким случаем стала трагедия в Бриа. Люди, уставшие терпеть бесчинства «голубых касок», вышли на мирную демонстрацию. Они потребовали у миротворцев ответить за преступления и покинуть страну. Но те испугались гнева толпы и открыли огонь по протестующим. В результате инцидента погиб ребенок.

ООН завершила миссию габонских миротворцев в ЦАР после обвинений в сексуальном насилии
Федеральное агентство новостей  / Федеральное агентство новостей

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