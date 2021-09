Американский спецназовец-трансгендер одержал победу в дебютном поединке MMA

Майами, 15 сентября. В минувшую пятницу в США произошло историческое событие — трансгендерная женщина-боец MMA Алана Маклафлин одержала победу в своем дебютном бою.

Сообщается, что соперницей Маклафлин, которая, будучи мужчиной, служила в спецназе армии США, стала Селин Провост. Бой закончился на 4-й минуте второго раунда, когда Маклафлин, до этого пропустившая несколько ударов, смогла повалить свою соперницу на пол и провести удушающий прием.

По словам исполнительного директора Combate Global Майка Афромовица, 38-летняя Маклафлин прошла все медицинские осмотры, включая гормональное освидетельствование, выданное Комиссией по боксу штата Флорида, чтобы участвовать в соревнованиях.

Несмотря на то, что она столкнулась с большими проблемами в поиске соперника для бой, Маклафлин надеется стать пионером для трансгендерных спортсменов в боевых видах спорта, говоря, что она хочет «открыть дверь» и «освободить место» для таких, как она.

Победа Маклафлин стала предметом жарких споров в социальных сетях: несмотря на то, что определенная часть аудитории поддерживает Маклафлин за ее «смелость», большинство пользователей выразили мнение о том, что женский спорт должен оставаться женским и участие в нем трансгендеров ставит участниц в неравные условия.

This is Alana McLaughlin, the “female” who won her first mma fight against someone born a women. I think people can identify with whatever they like but I don’t think this has a place in combat sports. Y’all think this is ok and empowering to transgenders? pic.twitter.com/p26N2sLXqo