Американский спецназовец-трансгендер одержал победу в дебютном поединке MMA

Майами, 15 сентября. В минувшую пятницу в США произошло историческое событие — трансгендерная женщина-боец MMA Алана Маклафлин одержала победу в своем дебютном бою.

Сообщается, что соперницей Маклафлин, которая, будучи мужчиной, служила в спецназе армии США, стала Селин Провост. Бой закончился на 4-й минуте второго раунда, когда Маклафлин, до этого пропустившая несколько ударов, смогла повалить свою соперницу на пол и провести удушающий прием.

Transgender fighter Alana McLaughlin wins MMA debut https://t.co/S4RLM3JEa6 pic.twitter.com/yeBo9YF1xM — New York Post (@nypost) September 11, 2021

По словам исполнительного директора Combate Global Майка Афромовица, 38-летняя Маклафлин прошла все медицинские осмотры, включая гормональное освидетельствование, выданное Комиссией по боксу штата Флорида, чтобы участвовать в соревнованиях.

Несмотря на то, что она столкнулась с большими проблемами в поиске соперника для бой, Маклафлин надеется стать пионером для трансгендерных спортсменов в боевых видах спорта, говоря, что она хочет «открыть дверь» и «освободить место» для таких, как она.

Победа Маклафлин стала предметом жарких споров в социальных сетях: несмотря на то, что определенная часть аудитории поддерживает Маклафлин за ее «смелость», большинство пользователей выразили мнение о том, что женский спорт должен оставаться женским и участие в нем трансгендеров ставит участниц в неравные условия.

«Это Алана Маклафлин — «женщина», которая выиграла свой первый бой в ММА против кого-то, кто родился женщиной. Я думаю, что люди могут отождествлять себя с тем, что им нравится, но я не думаю, что этому есть место в спортивных единоборствах. Вы все думаете, что это нормально и расширяет возможности трансгендеров?», — пишет один из пользователей.

This is Alana McLaughlin, the “female” who won her first mma fight against someone born a women. I think people can identify with whatever they like but I don’t think this has a place in combat sports. Y’all think this is ok and empowering to transgenders? pic.twitter.com/p26N2sLXqo — SafeBetMMA (@SafeBetMMA) September 11, 2021

Боец MMA, выступающий в среднем и полусреднем весе, Шон Стрикленд выступил с резкой критикой в адрес Маклафлин.

«Смени имя, называй себя женщиной... но ты все еще чертов мужик, убирайся из женского ММА, трус», — написал Стрикленд в своем Instagram.

В июне этого года губернатор Флориды Рон Десантис подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских соревнованиях среди студенческих команд из-за того, что трансгендерные женщины-спортсменки имеют «несправедливые преимущества». Решение губернатора Флориды вызвало критику среди ЛГБТ-сообщества, члены которого назвали постановление «дискриминационным».